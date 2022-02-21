الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريباً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقاً لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكل محاورها.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل رئيس الجمهورية، نظراً لدورها في الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية بمختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً مفصلاً للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تسهم في ضبط النمو السكني والارتقاء بالخصائص السكانية.

رئيس الوزراء الخطوات الأخيرة لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم

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