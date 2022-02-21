الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المرشحون على مقاعد «المؤلفين والملحنين» «إيد واحدة » قبل انطلاق ماراثون الانتخابات

ماراثون الانتخابات
ماراثون الانتخابات

لأول مرة في تاريخ انتخابات النقابات والجمعيات الفنية يجتمع المتنافسون على مقاعد مجلس الإدارة على مائدة واحدة قبل انطلاق موعد الانتخابات رسميا .

اجتمع  المرشحون لرئاسة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "الساسيرو" وهم الموسيقار منير الوسيمي والموسيقار هاني مهني  والملحن صالح ابو الدهب  المرشحون لرئاسة مجلس إدارة الجمعية وبحضور الملحن  بهاء حسني المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية والشاعر محمد رفاعي.
قرر المجتمعون  التضامن لدعوة الجمعية العمومية وتغليب المصلحة العامة  للوطن وللجمعية ولأعضائها واتخاذ ما يلزم لما هو في صالح اعضاء الجمعية العمومية من مؤلفين وملحنين للحفاظ  على التراث الموسيقي والغنائي المصرى الذى يعتبر قوة مصر الناعمة ضد أي محاولة للنيل منه وبذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لضمان  النهوض بصناعة الموسيقي والغناء  .
ومن جانبه قال الملحن بهاء حسني المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية : إن الإجتماع الهدف منه تقديم صورة حضارية للتنافس بين المبدعين  خاصة إذا كان الجميع يتنافس من أجل شعار  واحد وهو صالح أعضاء الجمعية وفي نفس الوقت الإرتقاء بالفن والإبداع المصري والحفاظ عليه .
وشدد حسني على أن الصورة التي خرج بها الاجتماع تعد بمثابة رسالة مهمة تكشف مدي حرص المرشحون علي تغليب المصلحة العامة بعيدا عن فكرة الصراع على المقاعد والمناصب.


يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"  أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في شهر مارس من العام الجاري .

وكانت قد أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.

مجلس ادارة المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحنين ايد واحدة وطن كشف محاول الجمعية العمومية تراث الموسيقى والغناء منصب

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