الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يمكن أن يؤثر النظام الغذائي النباتي على الدماغ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يسارع الناس إلى التحول إلى أحدث اتجاهات النظام الغذائي، فهناك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن النظم الغذائية النباتية غنية بالخضروات أو الأطعمة المصنوعة من النباتات، مع تجنب تناول المنتجات الحيوانية، على الرغم من أن هذا يساعد في منع بعض المشكلات الصحية  مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وما شابه ، إلا أنه قد يؤثر على صحة الدماغ.

لماذا النظام الغذائي النباتي ليس مفيدًا لصحة الدماغ؟

كان الباحثون وخبراء الصحة قد روجوا لفوائد إتباع نظام غذائي نباتي حيث يجب تناول المزيد من الفواكه والخضروات لأنها تساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 32٪، وفقًا لما ذكره موقع "Healthdigezt" الطبي، يمكن أن يقلل إتباع هذا النظام الغذائي أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان.

لكن هناك جانبًا سلبيًا لهذا النظام الغذائي، فمع كل الفوائد التي تحيط بالنظم الغذائية النباتية ، فإننا نفتقد عنصرًا غذائيًا مهمًا ضروريًا للدماغ وهو مادة الكولين، والذي يشبه إلى حد ما أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ما أهمية مادة الكولين في نظامنا الغذائي؟

أكد خبراء التغذية، أن مادة الكولين يلعب دورًا مهمًا في أجسامنا كما هو الحال في حالة التمثيل الغذائي وكذلك في تركيب النواقل العصبية وهيكل الخلايا الداعمة.

ويمكن أن يؤدي نقص الكولين إلى مشاكل في الكبد وحتى اضطرابات عصبية على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يفقدن مادة الكولين، يمكن رؤية التأثيرات على نسلهم حيث قد يعانين من ضعف الوظيفة الإدراكية.

ووفقًا لمعهد الطب الأمريكي، يجب أن يكون الحد الأدنى من تناول الكولين 550 مجم يوميًا للرجال، و425 مجم للنساء، و450 مجم للنساء الحوامل، حيث يجب أن تحصل النساء المرضعات على 500 مجم من الكولين كل يوم.

يعد البيض واللحوم ومنتجات الألبان من بين أفضل مصادر الكولين، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بنظامهم الغذائي النباتي، فهناك أي طريقة لرفع مستويات الكولين من خلال تناول الخضروات مثل البروكلي، القرنبيط، الفول السوداني، والفاصوليا التي تحتوي على كمية صغيرة من الكولين.

الخضروات نظام غذائي مرض السكر السرطان ارتفاع ضغط الدم الفواكه والخضروات صحة الدماغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

الكرملين: بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا