الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة قرى بمحافظة شبيلي السفلى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

استعادت قوات الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عدة قرى من قبضة ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالقرب من مدينة جنالي التابعة لإقليم شبيلي السفلى.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الجيش نجحت في استعادة السيطرة على كل من قرى "بولو أروندي، ملبلي، سيغالي، بوسلي، داود، وبيرها باي"، مشيرة إلى أن القوات دمرت منشآت بما في ذلك محكمة السلام التابعة لميليشيات الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي السفلى.

ومن ضمن العمليات الأمنيه في المناطق، نجحت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي، في قتل 7 من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية شنتها، اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الصومالي، بحسب ما نقلت وكالات أنباء، أن قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى سانغوني وموسى الحاج وعراري وكوبان بمقاطعة كيسمايو بولاية جوبالاند، جنوبي البلاد.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي “حركة الشباب”، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها الديني المتشدد.

وتأتي عملية الجيش الصومالي بعد يومين من مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي البلاد.

ولقى 28 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مصرعهم في عمليات عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

وقال الجيش الصومالي، في بيان له، إن القوات المسلحة الصومالية تعقبت، مخابئ الإرهابيين، في عدد من المناطق فى مدينة بلعد، ومنها منطقة مريري ومكي طيري، وشنلو وياقلي وطغحو، وتمكن من تصفية 28 عنصرا منهم.

قوات الجيش الصومالي ميليشيا القاعدة الصومال إقليم شبيلي السفلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا