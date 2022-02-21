شكرى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري حيال المستجدات على الساحة السورية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن بيدرسون أطلع شكري على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

مصر حريصة على دفع العملية السياسية

وأضاف حافظ أن شكري أكد حرص مصر البالغ على الدفع قدمًا بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.