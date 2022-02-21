الصين تنفى توجيه أشعة ليزر باتجاه طائرة حربية أسترالية

نفت بكين، اليوم الإثنين، أن تكون إحدى السفن التابعة للبحرية الصينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، الخميس الماضي، ودعت كانبيرا إلى التوقف عن نشر ما وصفتها بـ"المعلومات المضللة".

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، قوله في بيان صحفي، إنه "ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرها الجانب الاسترالي بعد الرجوع إلى السلطات الصينية المعنية للتحقق منها".

وقال وانغ، "إن السفن الصينية كانت تبحر بشكل طبيعي في أعالي البحار وفقًا للقانون والممارسة الدوليين، وهذا أمر مشروع وقانوني تمامًا"، داعيًا الجانب الأسترالي إلى "احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المياه ذات الصلة وفقًا للقانون الدولي، والتوقف عن نشر معلومات مضللة بسوء نية عن الصين".