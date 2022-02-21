الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنفى توجيه أشعة ليزر باتجاه طائرة حربية أسترالية

السفن التابعة للبحرية
السفن التابعة للبحرية الصينية

نفت بكين، اليوم الإثنين، أن تكون إحدى السفن التابعة للبحرية الصينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، الخميس الماضي، ودعت كانبيرا إلى التوقف عن نشر ما وصفتها بـ"المعلومات المضللة".

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، قوله في بيان صحفي، إنه "ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرها الجانب الاسترالي بعد الرجوع إلى السلطات الصينية المعنية للتحقق منها".

وقال وانغ، "إن السفن الصينية كانت تبحر بشكل طبيعي في أعالي البحار وفقًا للقانون والممارسة الدوليين، وهذا أمر مشروع وقانوني تمامًا"، داعيًا الجانب الأسترالي إلى "احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المياه ذات الصلة وفقًا للقانون الدولي، والتوقف عن نشر معلومات مضللة بسوء نية عن الصين". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا