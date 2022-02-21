الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البابطين الكويتية»: تدشين المنتدى العالمى الثانى لثقافة السلام بمالطا مارس المقبل

مؤسسة عبدالعزيز سعود
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية

تنظم مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام في الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل في دولة مالطا برعاية وحضور الرئيس المالطي الدكتور جورج فيلا.

وذكرت المؤسسة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن المنتدى سيقام بعنوان (القيادة من أجل السلام العادل)، ويناقش كيفية قيام المجتمع الدولي بتطوير أدوات الحوكمة وتنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة ضمن مسار من التعاون لإعداد مشروع قيادة من أجل السلام العادل، ما سيحفز جميع الأطراف المعنية على المستوى الاجتماعي والسياسي والتعليمي من أجل العمل مؤسساتيًا وجماعيًا بصفتهم قادة السلام العادل من أجل أمن مستقبل العالم.

وأوضحت أنه سيكون التركيز بشكل خاص على منع النزاعات والبحث عن سياسات الوساطة والمصالحة، وكذلك على تعليم الشباب وتدريبه بشكل خاص على مجموعة من المعارف والمهارات من أجل ممارسة ثقافة السلام العادل داخل مجتمعاتهم.

وذكرت المؤسسة، أن عددًا من قادة الفكر والسياسة سيتحدثون في هذه القضية الحيوية لرسم خطوة عملية إلى الأمام لاستكشاف الآليات المؤسساتية وإعداد البرامج التعليمية والأدوات، وخطط العمل لتطوير الكفاءات القيادية من أجل تحقيق الهدف السامي وهو السلام العادل والمستدام لاستقرار الشعوب.

وأكدت المؤسسة أن المناقشات ستقدم تصورا حول كيفية مواجهة التحديات المعقدة التي تهدد سلام الشعوب وأمنها في كل مكان ليغدو مفهوم السلام العادل حقيقة عملية ملموسة.

ولفتت إلى أنها ستنظم أعمال المنتدى في 3 جلسات تتصل غاياتها ونتائجها المتوقعة بشكل وثيق في ضوء الهدف المشترك المتمثل في كيفية إعداد قيادة فعالة حقا تتعاون لبناء (منصة عالمية للسلام العادل) متعددة المستويات والوظائف، وتقترح توصيات فعلية قابلة للتنفيذ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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