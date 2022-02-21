الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين وماكرون واصلا بحث الوضع فى أوكرانيا الليلة الماضية

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، واصلا بحث الوضع في أوكرانيا الليلة الماضية، في ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال 24 ساعة.
وصرح بيسكوف قائلًا: "المحادثة الهاتفية بين زعيمي روسيا وفرنسا، الثانية في يوم واحد، بدأها الرئيس ماكرون في حوالي الساعة الواحدة صباحا"، مضيفًا: "واصل الرئيسان مناقشة الوضع في أوكرانيا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الجانبين "ركزا على ضرورة استمرار الحوار بين وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين [في إطار رباعية نورماندي]".
وأشار بيسكوف، إلى إمكانية إجراء اتصالات بين وزيري الخارجية الروسي والفرنسي في المستقبل القريب.
وكان الكرملين قد أفاد، ظهر أمس الأحد، بأن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون صرح خلالها بأن الاستفزازات التي قام بها الجيش الأوكراني كانت سبب تصاعد التوترات في دونباس، وأضاف أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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