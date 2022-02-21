إفريقيا تسجل 11 مليونًا و126 ألف إصابة بكورونا و247 ألف وفاة

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 11 مليونًا و126 ألف إصابة و247 ألف وفاة متأثرة بفيروس كورونا في إفريقيا، وسط تعافي 10 ملايين و265 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الإثنين - أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 12.13% فيما حصل 17.34% على جرعة واحدة و0.82% جرعة معززة في قارة إفريقيا.

وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمي.

وحول ظهور تحورات فيروس كورونا، تابعت أن 48 دولة أبلغت عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وأكدت أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الإنفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.