الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا تسجل 11 مليونًا و126 ألف إصابة بكورونا و247 ألف وفاة

كورونا فى أفريقيا
كورونا فى أفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 11 مليونًا و126 ألف إصابة و247 ألف وفاة متأثرة بفيروس كورونا في إفريقيا، وسط تعافي 10 ملايين و265 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.
وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الإثنين - أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 12.13% فيما حصل 17.34% على جرعة واحدة و0.82% جرعة معززة في قارة إفريقيا.
وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمي.
وحول ظهور تحورات فيروس كورونا، تابعت أن 48 دولة أبلغت عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".
وأكدت أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الإنفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
يُذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا