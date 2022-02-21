الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صعود منتخب جامعة طنطا لكرة اليد للمربع الذهبى فى بطولة الجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

صعد منتخب الجامعة لكرة اليد "طلبه" للمربع الذهبى فى دورى الجامعات المصرية، بعد فوزه على جامعة بنى سويف بنتيجة 18/ 9 وعلى مصر للعلوم بنتيجة 20/ 2، ضمن المجموعة الأولى التى تضم جامعات بنى سويف، مصر للعلوم، وقناة السويس.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أبناءه الطلاب متمنيًا لهم الفوز فى المباراة النهائية، موجهًا بضرورة استثمار طاقات الشباب داخل كليات الجامعة فى الأنشطة الرياضية، واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن منتخب الجامعة يشرف عليه الدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية ويضم منتخب الجامعة 16 طالبًا تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد عواض "مدربًا "، ومحمد زين بالإدارة العامة لرعاية الشباب "مشرفا".

جدير بالذكر أن البطولة تقام في نسختها 49 على أرض جامعة قناة السويس ضمن الموسم الرياضي الجامعي 2021/ 2022، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

صعود منتخب جامعة طنطا لكرة اليد طلبة للمربع الذهبي بطولة

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