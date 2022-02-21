هيدى كرم تشارك فيديو ساخرًا لوالدتها.. والأخيرة تنفعل: «بتعملى ايه»

تحرص الفنانة هيدي كرم، على التواصل مع جمهورها بصفة دائمة، حيث تشاركهم حياتها اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت “هيدي” مقطع فيديو ساخرا لوادتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أثناء محاولة الأخيرة للتدفئة قبل خروجها للشارع، لتنفعل عليها بعدما تلتفت لتصويرها قائلة: “بتعملي إيه أنا شعري مبلول ونازلة الشارع عشان كده بدفي نفسي”، وذلك وسط ضحك بين الطرفين، وعلقت هيدي كرم على الفيديو قائلة: “ ينفع كده؟، يوميات هيدي وأم هيدي، إحنا عايشين في عنبر العقلاء”.

جدير بالذكر أن هيدي كرم حرصت على زيارة مدينة الأقصر جنوب مصر، برفقة ابنها الشاب نديم منصور، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تزور فيها الأقصر، لكنها فى كل زيارة تشعر بالانبهار والسعادة والسلام الداخلى وراحة البال، مؤكدة أن بلدنا مصر هى أحلى بلد فى الدنيا.

ونشرت هيدى، فيديو وصورًا لها مع ابنها نديم من داخل المعابد والمزارات الأثرية والسياحية فى الأقصر، صحبتهما بتعليق: "مش أول مرة أزور الأقصر، وكل مرة أنبهر نفس الانبهار وأحس بنفس السعادة والسلام الداخلى وراحة البال، مصر رائعة بأماكنها وناسها وأهلها.. بحبك يا بلادى"، مضيفة فى بوست آخر: "بلدنا أحلى بلد فى الدنيا".

وسبق وقالت الفنانة هيدى كرم، إن تجربة تربية الأولاد لا تنته فطول حياتك ستقوم بتربية الأولاد، موضحة أن قواعد تربية الأولاد كلها في العموم وثابتة ومعروفة، وجميعنا نعرف ما هو الصح والغلط في التربية.

وأضافت هيدى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناةon، أنه بطبيعة تجربتنا نعرف الصح والغلط ونعلمه لأولادنا بشكل جيد، موضحة أن هناك فروقات فى التربية بين الولد والبنت وهناك اختلافات فى الطباع بين الولد وشقيقه، مشيرة إلى أن هناك احتياجات مختلفة لكل طفل عن الآخر ولكن تظل أسس التربية معروفة ولابد أن نقرأ عن تربية الأولاد بشكل جيد.