الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ساركوزى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

الرئيس الفرنسي السابق
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى

زار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، وأسرته والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث قام بجولة داخل المتحف وقاعات العرض الخاصة به.

وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وحرص الرئيس الفرنسي الأسبق على تدوين كلمة بكتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

وكان قد قام الرئيس الفرنسي الأسبق وأسرته والوفد المرافق له، أمس، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، كما زاروا أيضًا مدينتى الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين، زار خلالها عددًا من المواقع السياحية والأثرية بها.

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