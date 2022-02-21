مرثا محروس: إنشاء «كوبرى مشاة شارع رمسيس» حلم طال انتظاره

عبّرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» من حزب «حماة الوطن»، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادتها بالموافقة على طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن إنشاء كوبري مشاة في شارع رمسيس ناحية المستشفى القبطي.

وقالت مرثا محروس في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، إن الموافقة على هذا الطلب يعتبر تحقيقاً لحلم طال انتظاره، لافتة إلى أنها تابعت باستمرار عملية الإجراءات والموافقات المالية ليتم وضع حجر الأساس لكوبري مشاة شارع رمسيس.

وأكدت ضرورة الالتزام بموعد تسليم وانتهاء الأعمال بعد ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ كما هو متفق عليه مع المنفذين.

وجرى وضع حجر الأساس بحضور الدكتور النائب أشرف حاتم، عضو مجلس النواب ونائب الدائرة الثالثة عشرة ومقرها وسط البلد، والدكتورة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة، واللواء يحيى الأدغم، رئيس حي الأزبكية، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالظاهر والأزبكية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء الكوبري عند تقاطع شارع يوسف وهبي مع شارع رمسيس أمام المستشفى القبطي بشارع رمسيس بالتعاون مع شركة القادسية، بتمويل من مساهمات المجتمع المدني لحل مشكلة عبور المشاة بالمنطقة بعد توسعة الشوارع في الاتجاهين.