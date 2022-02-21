خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 وموانع صرف الدعم

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 للمتقدمين بطلبات الحصول على معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يُقدم 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا، حيث يصل عدد مستفيدي كرامة نحو مليون و325 ألف و930 شخصا، إضافة إلى 2 مليون و105 آلاف و943 أسرة من مستفيدي دعم تكافل.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022

وترصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي عبر السطور التالية:

-تسجيل الدخول إلى رابط لموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- إدخال البيانات المطلوبة في المكان المحدد على الموقع ثم الضغط على استعلام.

بعد ذلك ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي السيدات المطلقات واللأرامل والأيتام والعاجزين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة من دعم برنامج تكافل وكرامة بالإضافة إلى كبار السن الذين تعدوا 65 عاما وعجزوا عن كسب رزقهم بأنفسهم لعجزهم عن العمل، فيما حددت الوزارة موانع صرف دعم تكافل وكرامة للفئات الآتية:

- أن يكون المتقدم يحوز أرض زراعية أكبر من فدان.

-- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- العمل بالحكومة سواء بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- العمل في القطاع الخاص سواء بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- التواجد خارج البلاد أو العمل وقت الاستعلام أو إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.