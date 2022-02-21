«المتحدة للخدمات العلامية» توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى لإنتاج سلسلة مسرحيات واكتشاف مواهب جديدة

وقع الأستاذ حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري، والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى

المتحدة توقع بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحى