الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود الليثى يحيى حفلًا غنائيًا فى الكويت

محمود الليثى
محمود الليثى

يحيى نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، حفلاً غنائيًا بمهرجان الكويت، يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.

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