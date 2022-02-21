مصادر أمريكية تكشف العقوبات المقرر فرضها على روسيا حال غزو أوكرانيا

كشفت مصادر أمريكية عن حزمة العقوبات الأولية التي تعتزم الإدارة الأمريكية فرضها على روسيا في حال غزو أوكرانيا، منها قطع العلاقات المصرفية بالمراسلة بين البنوك الأمريكية والروسية.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، إن "الإدارة الأمريكية جهزت حزمة أولية من العقوبات لفرضها على روسيا فقط إذا غزت أوكرانيا.. وتتضمن قطع العلاقات المصرفية بالمراسلة بين البنوك الأمريكية والروسية، بالإضافة إلى إدراج شركات وأفراد روس على لائحة العقوبات"، مشيرة إلى أن هذه العقوبات هدفها إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة أعدت حزمة ضخمة من العقوبات لفرضها على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، مضيفًا: "لا نريد الكشف عن ماهية هذه العقوبات حتى لا تتجهز روسيا لها، لكن إن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فهذه العقوبات ستبدأ سريعًا".