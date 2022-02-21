الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر أمريكية تكشف العقوبات المقرر فرضها على روسيا حال غزو أوكرانيا

روسيا
روسيا

كشفت مصادر أمريكية عن حزمة العقوبات الأولية التي تعتزم الإدارة الأمريكية فرضها على روسيا في حال غزو أوكرانيا، منها قطع العلاقات المصرفية بالمراسلة بين البنوك الأمريكية والروسية.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، إن "الإدارة الأمريكية جهزت حزمة أولية من العقوبات لفرضها على روسيا فقط إذا غزت أوكرانيا.. وتتضمن قطع العلاقات المصرفية بالمراسلة بين البنوك الأمريكية والروسية، بالإضافة إلى إدراج شركات وأفراد روس على لائحة العقوبات"، مشيرة إلى أن هذه العقوبات هدفها إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة أعدت حزمة ضخمة من العقوبات لفرضها على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، مضيفًا: "لا نريد الكشف عن ماهية هذه العقوبات حتى لا تتجهز روسيا لها، لكن إن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فهذه العقوبات ستبدأ سريعًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبرى

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا