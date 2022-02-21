الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والمالديف تبحثان التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والعسكرية

وزيرة الدفاع في المالديف
وزيرة الدفاع في المالديف ماريا ديدي

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الإثنين، في أبوظبي، مع وزيرة الدفاع في المالديف، ماريا ديدي، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وإمكانيات تطويرها.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.


وأعرب البواردي، عن تطلعه لفتح مجالات وآفاق التعاون والعمل المشترك على مدى العقود القادمة، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

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