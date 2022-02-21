الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تمدد قرار إيقاف تحليق «الدرون» والطائرات الرياضية الخفيفة

عمليات الطيران لملاّك
عمليات الطيران لملاّك وممارسي

أعلنت دولة الإمارات عن تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية- في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)- أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الحكومية ممثلة في الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات دون طيار، فإنه يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنبا لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشروعات.

وشددت الوزارة على أن من يخالف تلك التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أعلنت، في الـ22 من شهر يناير الماضي، عن وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر.

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