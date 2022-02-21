تأجيل محاكمة تاجر عجوة تخلص من زوجته انتقاما لرجولته وشكه في سلوكها

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة زوج تخلص من زوجته انتقاما لرجولته وشكه في سلوكها لجلسة 22 مارس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، و محمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاته.

و كشف قرار الإحالة في القضية رقم 1480 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مايو قيام المتهم "أ. س" ، تاجر عجوة، بقتل زوجته المجني عليها "ف. أ" عمدا بأن أطبق بيديه علي عنقها فشقطت قتيلة باسفكسيا كتم النفس، وأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلا.