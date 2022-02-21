الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج «الإخوان» و21 من قياداتها على قوائم الإرهاب

الإخوان
الإخوان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد محمود، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

تفاصيل قرار إدراج جماعة الإخوان و21 من قياداتها على قوائم الإرهاب

كما ينص القرار على إدراج 21 من قيادات الجماعة المتهمين في القضية رقم 924 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

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الإخوان جماعة الإخوان قوائم الإرهاب الجريدة الرسمية محكمة جنايات القاهرة

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