تأجيل محاكمة حنين حسام لجلسة 22 مارس

قررت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام، أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، لإعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقتٍ سابق غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات لجلسة 22 مارس المقبل.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام، لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.