الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: تواصلت مع لافروف واقترحت عقد لقاء هذا الأسبوع

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية، تفعل كل ما بوسعها لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أنه مسئول بالقيام بكل شيء ممكن دبلوماسيا لمنع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال بلينكن- في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إنه “تواصل مع وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، قبل عدة أيام، واقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي هذا الأسبوع في أوروبا، لعقد محادثات من شأنها منع الحرب، وأيضا لمعالجة المخاوف الأمنية لدى كل الأطراف "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا".
وحذر "بلينكن" من أن كل المؤشرات تؤكد إمكانية غزو روسيا لأوكرانيا، لافتا إلى أن استمرار المناورات الروسية- البيلاروسية المشتركة تجعل الولايات المتحدة أكثر قلقا بشأن غزو أوكرانيا.
وأضاف "بلينكن" أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، رحب باللقاء، لافتًا إلى أنه أكد لنظيره الروسي أن اللقاء سيتم ما لم يتم الغزو.

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