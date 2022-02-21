الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق داخل شقة سكنية بالسيدة زينب

أرشيفية
أرشيفية

كشف تقرير المعمل الجنائي حول نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب، عن أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بالسيدة زينب، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر؛ كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

المعمل الجنائي حريق شقة سكنية السيدة زينب ماس ا كهربائي ا

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