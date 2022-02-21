الإمارات تُقدم 12 ألفًا و5 جرعات من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تقديم 12 ألفا و5 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"- أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و29 ألفا و456 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

