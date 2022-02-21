الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء جلسة «النواب اللبناني» لمناقشة جدول أعمال من 22 بندًا

النواب اللبناني
النواب اللبناني

بدأت اليوم الإثنين، جلسة مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، في قصر الأونيسكو، بحضور عدد من وزراء الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك لمناقشة جدول أعمال من 22 بندا على يومين.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من القوانين الإصلاحية والتي وصفها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أنها من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات.

ويناقش المجلس مقترحا بقانون يضمن استقلالية القضاء، بالإضافة إلى مقترح بقانون معجل مكرر يهدف إلى تعديل إجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما يناقش المجلس في جلسته اليوم مقترحا بقانون المنافسة، بالإضافة إلى مقترح بتعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الإصطناعي.
ويبحث مجلس النواب في جلسته العامة أيضا مقترحا بتعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات النيابية المقرر عقدها في 15 مايو المقبل.
وينظر المجلس النيابي في مشروع قانون لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية وهو ما يعرف بمشروع قانون الكابيتال كونترول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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