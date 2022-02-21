الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأوكرانى يدعو لمناقشات حول وقف التصعيد فى بلاده

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، لإجراء مناقشات حول وقف التصعيد في أوكرانيا، بمشاركة مجلس الأمن الدولي.

ونقلت الخارجية الأوكرانية عن كوليبا قوله في بروكسل: “برأينا فإن الصيغة الأمثل لإجراء مناقشة حول وقف التصعيد وبلورة ضمانات أمن جديدة هي عقد قمة بصيغة تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وأوكرانيا وألمانيا، وفقًا لوكالة تاس الإخبارية”.

وتتواصل في الأيام الأخيرة جهود دبلوماسية لتسوية الأزمة حول أوكرانيا، حيث تشهد منطقة دونباس بجنوب شرق البلاد تصاعدًا أمنيًا حادًا، وسط تبادل كييف وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنين من طرف واحد) الاتهامات بخرق الهدنة على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح.

وتزامن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة مع استمرار كبار المسئولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسي لـ"غزو أوكرانيا".

من جهته، سيجري المستشار الألماني أولاف شولتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.

وأعلن المتحدث أن شولتس يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي في النصف الثاني من الأحد، ليبحث معه الوضع في أوكرانيا وحولها.

وأوضح أن "ذلك متعلق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتمت مناقشة هذا الموضوع معه"، مضيفًا أن الاتصال المرتقب له علاقة بكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع حدوث الكارثة هناك.

وخلال الأيام الأخيرة تفاقم التوتر الأمني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وسط إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنين من طرف واحد) عن تنامي حوادث القصف من قبل العسكريين الأوكرانيين، وتنظيم عملية إجلاء آلاف من المدنيين من أراضي الجمهوريتين إلى روسيا على خلفية تهديد هجوم أوكراني.

الخارجية الأوكراني أوكرانيا وقف التصعيد روسيا المانيا

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