سيشل تُشيد بمناورات «كتلاس إكسبريس» في رفع كفاءة قواتها البحرية

أشاد القائد العام لقوات سيشل المسلحة، البريجادير مايكل روزيت، بمناورات "كتلاس إكسبريس" البحرية العسكرية، التي استضافتها الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجاري، بمشاركة 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة، في رفع كفاءة القوات البحرية بشكل كبير.

وقال روزيت - في تصريحات نقلتها صحف محلية-: إن القوات العسكرية في سيشيل أصبحت مجهزة بشكل أفضل لمواجهة أي أنشطة عدوانية في البحر بعد خضوعها لتدريبات بحرية إقليمية استمرت 11 يوما بقيادة القوات البحرية الأمريكية في إفريقيا، معربا عن ارتياحه للتحسن الذي أظهرته القوات البحرية لبلاده.

وأضاف: "أهنئ جنودنا على إنجازهم رفيع المستوى الذي حققوه خلال فترة التدريب.. وإنني على ثقة من أنه في حالة مواجهة أي تهديد في مياهنا، فإن قواتنا مجهزة تجهيزا جيدا للتعامل مع الوضع".

من جهتها، قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سيشل، جودس ديبير: إن مناورات "كتلاس" لا تساعد في ضمان أمن مياه غرب المحيط الهندي فحسب، بل إنها تذكرنا أيضا بالسمات المطلوبة لضمان الأمن البحري بشكل عام؛ من بين ذلك اليقظة والتضحية والشراكة.

وأضافت أن هناك "حاجة ملحة للتصدي إلى التهديدات التي لاتزال تُحدق بنا، ومن ثم تبرز ضرورة التدريب على ذلك، وكرسنا وقتنا الثمين ومواردنا وجهودنا لهذا التمرين الذي يعزز بدوره شراكتنا الإقليمية".

يشار إلى أن "كتلاس إكسبريس" هو تمرين بحري يتم إجراؤه كل عام لتعزيز الأمن البحري الوطني والإقليمي في شرق إفريقيا وغرب المحيط الهندي، وجرى إقرار هذا التمرين؛ لتقييم وتحسين القدرة المشتركة لإنفاذ القانون البحري، وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي وزيادة قابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية المشاركة.