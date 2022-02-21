العراق: القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم 4 إرهابيين ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة للإتجار بالآثار وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة في بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية تم القبض على 41 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، موضحة أن المتهمين بينهم أربعة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية، ومتهمين اثنين لقيامهما بجرائم الإتجار بالقطع الأثرية وسبائك تعود إلى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها.