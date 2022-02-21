الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم 4 إرهابيين ببغداد

جريدة الدستور

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة للإتجار بالآثار وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة في بغداد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية تم القبض على 41 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، موضحة أن المتهمين بينهم أربعة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية، ومتهمين اثنين لقيامهما بجرائم الإتجار بالقطع الأثرية وسبائك تعود إلى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها.

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