مؤتمر علمى: الأكزيما التأتبية تصيب 20% من الأطفال عالميًا

قال الدكتور أحمد البليدى أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الأكزيما التأتبية تعد واحدة من الاضطرابات الالتهابية الأكثر شيوعًا، والتي تصيب نحو 20% من الأطفال في العالم وفقاً لأحدث الدراسات، لافتاً إلى أن الأكزيما مرض مزمن تستمر فيه معاناة الطفل لمدة طويلة ما لم يتم العلاج وعادة ما تحدث تهيجات أثناء المرض مما يجعل حياة الطفل والأسرة بائسة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى نظمته إحدى شركات الدواء، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على تصريح أول علاج بيولوجى للأطفال من عمر 6 إلى 11 عاما، والذين يعانون من الأكزيما التأتبية والمرشحين للعلاج الشامل، وكعلاج تكميلي لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية للبالغين الذين لا تستجيب حالتهم للأدوية المتوافرة.

وأكد البليدى أنه لا يوجد العديد من الخيارات العلاجية للحالات الشديدة من الأكزيما والتى لا تستجيب للعلاج النمطى، وإنما يتم استخدام العلاج البيولوجى، والذى يتم حالياً علاج 400,000 مريض نظراً لاعتماده عالمياً فى أكثر من 60 دولة.

وأشار إلى أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية مرض مزمن يصيب مجرى الهواء العلوي، ويسد الجيوب الأنفية والممرات الأنفية، مما يؤدى إلى صعوبة في التنفس، واحتقان الأنف ونزول إفرازات، كما أنه يقلل أو يمنع حاسة الشم والتذوق ويصاحبه ألم وضغط في الوجه.

وأضاف أنه يعاني الكثير من مرضي التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية من النوع الثاني من الالتهاب و بالرغم من توافر علاجات للتحكم في اعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصاحب بالزوائد الأنفية إلا أنه يعاني كثير من المرضى من خطورة عودة اللحميات بعد العملية، كما يعاني المرضى بالأمراض الالتهابية كالربو، والذي يصيب هؤلاء المرضي بشكل أشرس مما يشكل صعوبة في علاجه يؤدي تزامن المرضين معاً إلي زيادة خطر أزمات الربو وحدتها مع تفاقم أعراضها مما يشكل عبئا اقتصاديا ويؤثر سلباً علي جودة الحياة الصحية للمريض.

من جانبه، قال الدكتور جمال سامى، أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، إن الأكزيما التأتبية هو التهاب مزمن يصيب الجلد ، ويعد مرضًا خطيرًا يؤثر سلباً على جوانب الحياة المختلفة للأطفال وعائلتهم. كما أن العلاجات المتاحة حالياً لعلاج الأكزيما التأتبية عند الأطفال في مصر لا تتعدي العلاجات الموضعية وعلاجات مثبطة للمناعة، تاركة الحالات المستعصية تعاني من حكة شديدة وأعراض جلدية يمكن أن تغطي معظم الجسم مما يسبب تشقق واحمرار أو سواد الجلد مع حدوث تقشر وترشح للجلد. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الأكزيما التأتبية غير المسيطر عليها تأثيرا نفسيا واجتماعيا سلبيا، اضطرابات النوم، وأعراض القلق والاكتئاب ومشاعر العزلة عند الأطفال.

وأضاف أن واحدا من عشرة أشخاص عالمياً يعاني من الأكزيما التأتبية وتزيد النسبة في الطفولة المبكرة.

وأكد الأستاذ الدكتور عمرو حجاب أستاذ جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بالقوات المسلحة، أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية يصيب من 1 إلى 2.5 % من السكان عالمياً ، حسب آخر الدراسات، ويؤثر سلباً علي جودة الحياة كونه يعتبر حالة مرضية منهكة حيث تعد طرق علاجه الحالية، والتي تتمثل في العقاقير المختلفة وجراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، حلولا وقتية وذلك لطبيعة المرض نفسه".