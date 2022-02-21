الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفرالشيخ

اللحوم الفاسدة
اللحوم الفاسدة

تمكنت حملة مكبرة للطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع الرقابة التموينية، من ضبط 3583 كجم لحوم مجمدة، و 2263 كجم كبدة مجمدة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالى وزن 5846 كجم، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر رقم 1625 جنح قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمواصلة الحملات الرقابية التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

كما شدد محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومؤخرًا، تمكنت الحملات التموينية بالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري والصحة والرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير 135 محضرًا للمخالفين من أصحاب المحال والجزارة والسوبرماركت.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات التموينية على محال الجزارة والسوبر ماركت وعدد من المحال المتنوعة من تحرير 135 محضرا، منهم 10 محاضر للمخالفين من التجار فتم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 125 محضرا متنوعا، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

لحوم كبدة تموين كفر الشيخ محاضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا