ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفرالشيخ

تمكنت حملة مكبرة للطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع الرقابة التموينية، من ضبط 3583 كجم لحوم مجمدة، و 2263 كجم كبدة مجمدة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالى وزن 5846 كجم، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر رقم 1625 جنح قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمواصلة الحملات الرقابية التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

كما شدد محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومؤخرًا، تمكنت الحملات التموينية بالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري والصحة والرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير 135 محضرًا للمخالفين من أصحاب المحال والجزارة والسوبرماركت.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات التموينية على محال الجزارة والسوبر ماركت وعدد من المحال المتنوعة من تحرير 135 محضرا، منهم 10 محاضر للمخالفين من التجار فتم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 125 محضرا متنوعا، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.