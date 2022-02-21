مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية تستعد لطرح لقافلة طبية جديدة

أشاد بيشوي جورج نائب رئيس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية بسير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفيذها مديريات الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات التي تعمل تحت إشرافها في إطار توجيهات الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة.

وأفاد أن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

يذكر أن مؤسسة الرجاء قد نظمت قافلة لمحافظة المنوفية تابعت خلالها آلاف الحالات المرضية المختلفة سواء بدنيا إو نفسيا وتستعد لقافلة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان قد صرح بيشوي جورج الأخصائي النفسي ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية أن ضغوط الحياة ومتطلباتها فضلا عن إيقاعها شديد السرعة يجعل الناس خاصة الشباب عرضة للإصابة بعدد من الأمراض النفسية، موضحا أن المؤسسة تحرص دائما خلال تنظيمها للقوافل الطبية في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي على متابعة الحالات المصابة بأي من أمراض العصر وعلاجها والتأكد من شفائها.

وأضاف أن أكثر الأمراض شيوعا من الممكن اختصارها في القلق والاضطراب ثنائي القطب والخَرَف والكآبة والفصام واضطرابات الهلع واضطرابات الطعام واضطراب في الشخصية

يذكر أن مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية قد نظمت مؤخرا قافلة طبية مؤخرا لمحافظة المنوفية قدمت خدمات طبية من كشف وصوف علاج بالمجان لآلاف المرضى في حالات لأمراض الصدر والباطنة والأطفال والجلدية والنساء والعيون وللرمد والإدمان والأوعية للدموية والمسالك البولية والأسنان والعظام والعلاج الطبيعي وأمراض الدم فضلا عن الأمراض العصبية والنفسية