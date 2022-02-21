الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كل شيء عن صرف حافز «منظومة التعليم الجديدة» لـ4 ابتدائي

رضا حجازي
رضا حجازي

عممت وزارة التربية والتعليم خطاباً على المديريات التعليمية بشأن صرف حافز «منظومة التعليم الجديدة» للصف الرابع الابتدائي.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، بتاريخ 9 فبراير الجاري، أعمال اللجنة المكلفة بوضع الضوابط الخاصة بصرف حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي طبقاً للمواد الدراسية والمناهج المقررة، وجاء كالتالي:


أولاً المعلمين:

يصرف الحافز لكل من يقوم بالتدريس الفعلي بالصف الرابع الابتدائي سواء أصليًا أو منتدبًا (كلي أو جزئي) أو مكلف أو مأمؤرية وذلك للمواد الأساسية أو مواد الأنشطة.

يصرف الحافز طبقاً للكتاب رقم 30 الصادر في 30 أغسطس 2021 عن قطاع الأمانة العامة، ليكون الصرف بداية العام المالي الجديد.

يحسب الحافز طبقاً لعدد الحصص الفعلية التي تؤدى داخل فصول الصف الرابع ابتدائي من أساسي النصاب الفعلي لكل معلم.

يصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات طبقاً لآخر صرفية في أيام الدراسة، ويصرف الحافز للفئات الآتية من المعلمين:

معلمو مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر.

المخاطبون بقرار وزير الصحة رقم 259 شرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.

يصرف للمكلفين بالعمل بالمدارس اليابانية.

ثانياً: موجهو المواد (موجه المادة- الموجه الأول بالإدارة- الموجه العام بالمديرية).

يصرف الحافز للفئات المذكورة سواء أصلي / منتدب/ مكلف.

يصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريًا والمعتمدة من الموجه الأول.

الموجه الأول بالإدارة التعليمية:

يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهرياً بما يتناسب مع طبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد، ويقوم مدير المديرية أو من يعوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام.

الموجه العام بالمديرية، يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد للمدارس، وعلى مديري المديرية بتحديد صرف نسبة الحافز للموجه العام بناء على تقرير مدير عام التعليم العام بالمديرية.

يصرف الحافز لموجهي الإعاقة بكافة أشكالها المتابعين لمنظومة التعليم الجديد.

يصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات طبقا لآخرصرفية أيام الدراسة.

وزير الصحة المدارس اليابانية التربية والتعليم نظام التعليم رضا حجازي الدكتور الامتحانات رابعة ابتدائي الرابع الأبتدائي مديريات التعليم

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