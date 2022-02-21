موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

يحظى موعد بداية شهر رمضان 2022 فى مصر على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة منذ استطلاع هلال شهر رجب الجاري.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر المبارك وموعد استطلاع هلال الشهور الهجرية وفقا للجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

موعد بداية شهر رمضان 2022

لم يعد متبقي على بدء شهر رمضان المبارك 1443 إلا 40 يوما فقط حيث يتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 29 شعبان الموافق 31 مارس المقبل على أن يبدأ أول أيام الشهر يوم 2 إبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان.

يستعد الشعب المصري للشهر الكريم بتزين الشوارع والمنازل بالزينة الرمضانية الورقية أو من قماش الخيامية بالإضافة إلى إنارة الشوارع طوال أيام الشهر ليتمكن المسلمين من الذهاب إلى صلاة الفجر التي تملأ بالمصلين.



موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443

سلسلة من الإجازات الرسمية المتعاقبة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر تبدأ بسم النسيم وتحرير سيناء يوم 25 إبريل المقبل يعقبها عيد العمال الذي يتم الاحتفال به يوم 1 مايو 2022 التي من المتوقع أن تدخل ضمن إجازة العيد الذي يتم الاحتفال به خلال الفترة من 2_5 مايو.

يحتفل المسلمين بالأعياد الدينية في البلاد الإسلامية من خلال إحياء صلاة العيد في الساحات ولبس العيد الجديد وزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني بين جميع المتقابلين وأكل مخبوزات العيد.

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وقت استطلاع هلال الشهور الهجرية وفقا للجنة الشرعية

مع التساؤل عن موعد بداية شهر رمضان 2022 يطرح سؤال أخر نفسه على الساحة هو موع استطلاع هلال الشهور الهجرية والتي تتم يوم 29 من الشهر الهجرى من خلال لجنة شرعية تكلف من دار الإفتاء المصرية للاستطلاع لوضع تقرير يمكن من خلاله إعلان إتمام الشهر أو بدأ الشهر الجديد.

تتكون لجنة الاستطلاع في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من موظف من الأزهر الشريف وموظف من دار الإفتاء وموظف من هيئة المساحة وموظف من المحافظة التي بها مركز الاستطلاع.