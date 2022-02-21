الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية في عابدين للمحاكمة

تزوير
تزوير

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بعابدين، والعثور بحوزته على أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أمكن ضبطه.

وبإرشاده تم ضبط «عدد من الأختام مقلدين، طباعتين، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، عدد من الأفراخ المُستخدمة في اصطناع بطاقات الرقم القومي، ومبالغ مالية».

وأقرَّ بحيازته المضبوطات واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة عابدين الجزئية محكمة الجنايات مسجل خطر الجهات الحكومية العثور عابدين جهات التحقيق

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وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

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