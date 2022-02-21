الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انعقاد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.. غدًا

اجتماع بالجامعة العربية
اجتماع بالجامعة العربية

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير الجاري- بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- أعمال دورتها العادية الـ49 برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية.

كما سيتم خلال الدورة النظر في نتائج اجتماعات فرق الخبراء المنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة، وتحديدًا "فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022- 2026"، و"فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بدراسة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".

ومن المقرر رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) إلى الدورة العادية القادمة (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (مارس 2022).

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان- اللجنة الأم- هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية. 

أخبار الجامعة العربية أخبار جامعة الدول العربية حقوق الانسان انعقاد الامانة العامة بجامعة الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

اللجنة المصرية الأردنية تختتم أعمالها بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

إنجاز 75٪ من تأهيل وتبطين 10 ترع بتكلفة 144.5 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا