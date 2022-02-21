الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بنت الإسماعيلية» تحصد لقب أفضل رسامة في العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حصلت بنت الإسماعيلية الطالبة ايلينا رامز هارون الطالبة بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة القديس يوسف الخاصة لغات بالإسماعيلية، على المركز الاول ولقب بطلة العالم في ال  "Q Math   "Championship"  في البطولة التي أقيمت في دبي كما فازت بلقب أفضل رسامة في المعرض المصاحب للمسابقة .

فيما استقبل  طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين طالبة حققت المركز في مسابقة Q Math، بحضور  نعيمة أحمد مصطفي مدير ادارة التعليم الخاص بالمديرية وذلك في اطار تشجيعه للتميز والتفوق لطلاب الإسماعيلية. 

وأشاد الأستاذ طه عجلان بما حققته الطالبة مؤكدا حرصه على استقبال الطالبة وأسرتها مشيرا الي تقديره  الكبير لود الأسرة بالتوازي مع المدرسة والتى كانت سببا رئيسيا في تحقيق التفوق والتميز .

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن حزمة تدريبية متكاملة تضم 11 دورة تدريبية ينظمها مركز التميز في تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي التابع لكلية الزراعة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أنها تضم محتوى علمي ومهاري يلبي احتياجات الباحثين وطلاب الدراسات العليا وكذلك طلاب البكالوريوس؛ مؤكدا أن جامعة قناة السويس تسعى من خلال مراكزها البحثية المتخصصة إلى تقديم حزم تدريبية متنوعة تتوافق وحاجات الدارسين، وبما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المتلاحقة.

وتقام الدورات التدريبية تحت إشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد يس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتضم الدورات:-
دورة طرق التحليل الإحصائي باستخدام الحزم المختلفة (المستوى الأول _المستوى الثاني- المستوى الثالث- المستوى الرابع)، ويقوم بالتدريب بها الدكتور عبد الرحيم أحمد علي مصطفى أستاذ الإحصاء وتصميم التجارب الزراعية بكلية الزراعة، والمدرب المعتمد بالجامعة.

دورة أسس البرمجة للمهندسين والباحثين، ويقوم بالتدريب خلالها الدكتور جمال محمد المصري أستاذ الهندسة الزراعية والمتخصص في تطبيقات الحاسب الآلي في المجال الهندسي والزراعة.

دورة تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الزراعة الرقمية، ويقوم بالتدريب بها الدكتور سعيد نوار مدرس علوم الأراضي والاستشعار عن بعد بكلية الزراعة.

دورة ريادة الأعمال في صناعة الأغذية الزراعية ويقوم بالتدريب خلالها الدكتور محمد أنور، والدكتور مؤمن غانم.

دورتي استخدام لغة python ، ولغة البرمجة R  لعرض البيانات ونمذجتها بطرق التعلم الآلي,  ويقوم بالتدريب  خلالهما الدكتور سعيد نوار أستاذ علوم الأراضي والاستشعار عن بعد.

دورة اللاندسكيب المستدام .الأسس والممارسات.

دورة الكتابة العلمية والنشر الدولي في مجال الزراعة المستدامة والعلوم ذات الصلة، ويقوم بالتدريب بها الدكتور عبد الغفار أبو السعود الأستاذ بكلية العلوم والمدرب المعتمد، والدكتور خالد السيد الأستاذ بكلية الزراعة والمدرب المعتمد.ن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن حزمة تدريبية متكاملة تضم 11 دورة تدريبية ينظمها مركز التميز في تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي التابع لكلية الزراعة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أنها تضم محتوى علمي ومهاري يلبي احتياجات الباحثين وطلاب الدراسات العليا وكذلك طلاب البكالوريوس؛ مؤكدا أن جامعة قناة السويس تسعى من خلال مراكزها البحثية المتخصصة إلى تقديم حزم تدريبية متنوعة تتوافق وحاجات الدارسين، وبما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المتلاحقة.

تقام الدورات التدريبية تحت إشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد يس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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