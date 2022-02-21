الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع موقف توصيل الصرف الصحى لمنطقة عين البرج بالخارجة

صورة من تفقد مسار
صورة من تفقد مسار توصيل الصرف الصحي بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بدراسة أنسب مسار لتوصيل الصرف الصحي والذي يتم تنفيذه في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وذلك خلال تفقده المنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي منطقة عين البرج بحي السبط البحري بالخارجة بتوصيل الصرف الصحي وتطوير الخدمات بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابع الزملوط أعمال إنشاء محور يربط بين منطقة السبط البحري والطريق الدائري بطول 1.5 كم بمنطقة الغرود الرملية، تمهيدًا لبدء توصيل الصرف الصحي للمنطقة.

كما عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا برئاسة المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وبعض التنفيذيين المعنيين بالمحافظة بالتنسيق والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"،  والتي تشمل مركزي الخارجة (24 قرية وتابعًا) وباريس (23 قرية وتابعًا) على غرار ما يتم بالمرحلة الحالية بمركز الفرافرة.

وتناول الاجتماع التأكيد على حصر جميع المشروعات والاحتياجات المطلوبة لتطوير القرى المستهدفة، والمستحقين لمنازل سكن كريم بكل قرية وتجهيز قرارات تخصيص الأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها للبدء في تنفيذ الأعمال فور بدء المرحلة الثانية.

كما بحث محافظ الوادي الجديد تنفيذ مشروع خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بحضور محمود سبع، رئيس فرع الجهاز، وأحمد بشير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأكدت المحافظ أن المشروع يهدف إلى تطوير حرف إعادة تدوير مخلفات النخيل ومساعدة أصحاب هذه الحرف على تحسين جودة إنتاجهم وتسويق المنتجات، فضلاً عن منح المتدربات حقيبة أدوات وخامات في نهاية البرنامج التدريبي.

محافظ الوادي الجديد أنسب مسار الصرف الصحي لتطوير المناطق غير المخططة صندوق التنمية الحضرية حياة كريمة للمواطنين

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وائل لطفي

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