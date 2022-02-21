الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المحرصاوي» يكرم 200 طالب من المشاركين فى مشروع «سفراء الأزهر»

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر يكرم 200 طالب

كرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، 200 طالب وطالبة من المشاركين في الدورة التدريبية لمشروع سفراء الأزهر، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تضمنت "شرح كتاب الملوكي في التصريف؛ لابن يعيش"؛ لفضيلة الشيخ سيدي فوزي كوناتي، من علماء الأزهر الشريف.

وخلال الافتتاح، أشاد الدكتور المحرصاوي، بمثل هذه الدورات العلمية التي تستهدف طلبة العلم، وتمكنهم من قراءة كتب التراث وفهمها فهما جيدا؛ حتى يتسنى لهم حمل لواء الأزهر الشريف في الداخل والخارج، مقدما الشكر للقائمين على تنظيم هذه الدورة، وطالبهم ببذل مزيد من الجد والاجتهاد؛ حتى يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.

خلال اللقاء، بحث الدكتور المحرصاوي الطلاب على بذل الجهد في تحصيل العلم والاستفادة من إقامتهم بمصر ودراساتهم بالأزهر الشريف؛ حتى يكونوا سفراء للأزهر في بلادهم.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بالكتاب الذي شرح في الدورة، مشيرا إلى أنه مع صعوبة فن الصرف، ومع كون الكتاب استغرق ثلاث سنوات في التحقيق، إلا أن الشارح استطاع تذليله وتبسيطه للطلاب في عشرة محاضرات.

وفي نهاية الاحتفال، تم توزيع الشهادات على الطلاب الحاضرين، وتقديم درع المنظمة للشيخ سيدي فوزي كوناتي، أحد النماذج المتميزة من الوافدين، والذي حاضر في هذه الدورة.

فى سياق متصل،  استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ممثل منظمة اليونيسيف لإعلان إطلاق برنامج مشواري الذي يستهدف تدريب 35 ألف طالب وطالبة على ريادة الأعمال. 

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن تقديره للتعاون مع منظمة اليونيسيف، مؤكدًا أن الجامعة منفتحة على كل الدول والمؤسسات وتعنى بكل العلوم الشرعية والتطبيقية للربط بين علوم الدين والدنيا، وأن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بذلك.

 وأشار "المحرصاوي" إلى أن الجامعة تعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي توسعنا فيها، حتى صار هناك ناد لزيادة الأعمال وحاضنات بكلية الهندسة بقنا والصيدلة بنات القاهرة، وجارٍ افتتاح حاضنة أخرى بفرع الجامعة بأسيوط، وقد توجت هذه الأعمال بفوز فريق إيناكتس الأزهر بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز الأول على مستوى العالم.

المحرصاوي يكرم وزارة الكهرباء طالب المشاركين مشروع سفراء الأزهر

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