الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 8 آلاف و805 إصابات جديدة بـ«كورونا»

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، 8 آلاف و805 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 4130 حالة مقارنة بأمس الأحد، وبانخفاض 1529 حالة مقارنة بيوم الإثنين الماضي.

وتعد هذه أول مرة تتراجع فيها حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 آلاف إصابة منذ 24 يناير الماضي.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 82 مريضًا، بانخفاض بواقع خمسة أشخاص عن أمس الأحد، طبقًا لمسئولين بقطاع الصحة. 
وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أربعة ملايين و490 ألفًا و748 حالة، وعدد حالات الوفاة 21 ألفًا و844.

وبدأت الحكومة اليابانية إرسال شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع إلى البلديات والمنشآت الصحية للبدء في تطعيم الأطفال بين خمسة أعوام و11 عامًا ضد الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيجري إدخال هذه الفئة العمرية ضمن برنامج التطعيم العام بداية من اليوم الإثنين.

وتعتزم الحكومة تسليم إجمالي 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد بحلول شهر مايو المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في بعض المناطق هذا الشهر.

ويحتوي اللقاح المقرر تطعيم الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية به على ثلث الجرعة التي تعطى لمن بلغوا 12 عامًا فأكثر، وسيحصل الأطفال على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع بين الأولى والثانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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