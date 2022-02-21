كيفية حجز شقق دار مصر 2022.. مساحة الشقق وأنظمة السداد

كيفية حجز شقق دار مصر 2022 من الكلمات البحثية التي تصاعدت حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية منذ فتح باب التسجيل.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الحجز و نظام دفع المقدم و الأقساط الشهرية.

كيفية حجز شقق دار مصر 2022

أعلن صندوق التمويل العقاري على شروط تخصيص وحدة سكنية جاهزة الاستلام والتي تم طرحها وفقا للمبادرة الرئاسية الهادفة إلى توفير شقق لمحدودي و متوسطي الدخل بأطول نظام سداد حيث يتم الحجز وفقا الخطوات التالية:-

شراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

دفع مبلغ جدية الحجز وفقا لكراسة الشروط.

الدخول عبر موقع صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط ( من هنا).

تحديد المشروع الراغب في التقديم فيه والمحافظة.

كتابة بيانات المتقدم للحصول على شقة سكنية بالتفصيل.

تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تثبت كافة البيانات المسجلة.

الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من انتهاء التحميل.



نظام دفع المقدم و الأقساط الشهرية لوحدات الإسكان الاجتماعى

وفقا لكراسة الشروط لمشروع دار مصر الاجتماعي فإن مقدم جدية الحجز فإن المقدم 60 ألف جنيه حيث يتم دفعهم قبل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري السابق ذكره في التقرير يعقبها سداد دفعة الاستلام والتي تصل إلى 15% من قيمة الوحدة السكنية ويتم دفع أقساط شهرية تتناسب مع دخل المتقدم وتتراوح من 800 جنيه إلى 1500 جنيه شهريا.

تصل الفائدة المتناقصة إلى 3% و 8% حسب نظام السداد الذي يختاره الذي تم تخصيص الشقة السكنية له وتتراوح مساحة الشقق المطروحة من 100 إلى 150 متر في كافة المشاريع المعلن عنها.

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المدن المطروح فيها الوحدات السكنية في مشروع دار مصر

كيفية حجز شقق دار مصر 2022 والمدن المطروح فيها المشروع من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين الراغبين في الحجز حيث يمكن الحجز في المدن التالية ( 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، المنيا الجديدة) وذلك للفئات متوسطة الدخل والتي تستهدف المتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعمة و بأنظمة سداد مريحة.