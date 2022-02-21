الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

141 وفاة و42 ألفًا و202 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

جريدة الدستور

سجلت إيطاليا 42 ألفا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 141 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.
ترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونا و469 ألفا و975 إصابة، والوفيات إلى 152 ألفا و989 حالة.
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 133 مليونا و199 ألفا و390 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكشفت بيانات صادرة عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا بشأن الوضع الوبائي تراجع مؤشر انتقال العدوى بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض كورونا في الفترة من 26 يناير إلى 8 فبراير 2022 إلى 0.77، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد أن كان في حدود 0.89.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، يستمر معدل عدد الإصابات الأسبوعية على الصعيد الوطني في التراجع ليبلغ 672 لكل مائة ألف ساكن في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من فبراير بعد أن كان في حدود 962 حالة في الفترة من الرابع إلى العاشر من نفس الشهر، وذلك  بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتراجعت نسبة إشغال أسرة أقسام العناية المركزة إلى حدود 10.4% بحسب المسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة في 17 فبراير مقارنة ب 13.4 في المائة بحسب مسح 10 فبراير. بينما بلغت نسبة إشغال الأسرة في الأقسام الطبية العادية 22.2% مقارنة بتسجيل 26.5% في الأسبوع السابق.

كما تم تصنيف مقاطعتين مستقلتين على درجة عالية من الخطورة؛ بسبب استحالة التقييم نتيجة عدم اكتمال البيانات المرسلة، في حين صنفت خمس مناطق ذات خطر معتدل، بينما اعتبرت المناطق الأربعة عشرة المتبقية ذات خطر منخفض.

 

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