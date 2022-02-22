احترس..«الكركمين» يسبب الفشل الكلوي ولا يجد نفعًا في علاج آلام المفاصل



لا يخفى على أحد مدى خطورة الإعلانات الزائفة التى تحث الجمهور على شراء منتجات بعينها، بدلًا من اللجوء إلى استشارة طبيب متخصص، مما قد يودي بحياة الكثيرين، الكركمين أبرز النباتات الطبيعية التي لجأ قطاع عريض من الجمهور على شرائها أملًا في التعافي .



استخدام الكركمين دون استشارة الطبيب قد يُعرض صاحبه لمضاعفات شديدة السوء، وقد أكد الأطباء على أن من يتجهون للعلاج بالكركمين يصابون بفشل كلوي.



وترصد "الدستور" عددا من الحالات المتضررة من "الكركمين"

زينب صبحي: تكلفة الدواء تصل لـ ٤٠٠٠ جنيهًا

ستيني العمر، يعاني من المرض السكري، إذ تدهور حالته ويسعف بقسم الطوارئ داخل معهد السكر، لعمل اللازم له، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة، تبين أن هناك ارتفاع شديد في معدل السكر بالدم إذ تخطى 800، وكاد أن يُدخل صاحبه في حالة غيبوبة ، وقد أرجع الأطباء أن السبب هو الكوركومين" بهذه الكلمات

تروي لنا زينب صبحي، حكاية أحد ضحايا الكوركومين.



أوضحت:والدتى تعاني من المرض السكرى، ومن ثم تحرص بشدة لمعرفة كل ما يخص مرضى السكرى، ومنذ أيا قليلة سمعت بقصة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا قد تدهورت حالته وأسعف إلي معهد السكر، ومن خلال التحاليل اكتشف الأطباء أن السبب وراء ذلك تناوله الكوركومين، معلقة "بطل ياخد الأنسولين وبياخد علاج دكتور الكركمين اللي باعله الدواء تقريبا بـ ٤٠٠٠ جنيه، ده غير الكشف والتحاليل"



وتختتم: كان الترويج عن المنتج من خلال الاعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مما أعطى ثقلا للدكتور أحمد أبو النصر لدخول كل بيت بمصر، واقبل كثيرون على شراء المنتج، معلقة: "قد كان علاج ناس بالوهم مقابل المادة والشهرة الزائفة"

محمد سعد: الكركمين رفع ضغطي بعد شهر من استخدامه

يقول محمد رحمي سعد، يقطن بمركز طلخا فى الدقهلية، ل"الدستور": لقد ذيع صيت الكركمين على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك العديد من القنوات الفضائية، عن مدى فاعليته في علاج كثير من الأمراض، ومن ثم قام بشرائه، واستخدمه لمدة شهر ولم يجد نفعًا.



وأوضح أنه كان يعاني من آلام في غضروف الرقبة، والذي أثر بدوره على كلتا الذراعين والعمود الفقري، ومن ثم كان الحل هو اللجوء إلى شراء الكوركومين، وقد كانت تكلفته 800 جنيهًا، لم يجد نفعًا، بل زاد الأمر سوءًا، معلقًا " الكركمين ده رفع ضغطي وتعبت منه جدا حسبي الله ونعمه الوكيل"



رحاب حمصاني: أصيبت بجفاف الريق بعد استخدامه

وقالت رحاب الحمصاني، إحدى المتضررات من استخدام الكركمين ، إن نقص الوعي لدي أفراد المجتمع ،السبب في انصياع الكثير منهم وراء الإعلانات التى تقدم محتويات كاذبة، كما إنه يعد بصيص أملهم في الشفاء من آلامهم.



وتتابع: لجأت لشراء وصفة علاجية بالكركمين من إحدى صفحات دكتور أحمد أبو النصر، مقابل 900 جنيهًا،لأنها كانت تعاني من خشونة بالمفاصل، معلقة: "شوفت اعلاناتهم عن علاج المفاصل فحجزت الوصفة العلاجية".



وتستكمل: تلك الوصفة لم تعالج خشونة المفاصل، بل زاد الأمر سوء، فقد أصيبت بحالة من الأرق وجفاف الريق.

وطالبت الجميع بعدم الانصياع وراء تلك الاعلانات المضللة، ويلزم المتابعة عند الطبيب المختص لأن ذلك يعد السبيل الوحيد للتماثل للشفاء.

محمد شعبان: هدفنا تحقيق عائد مادي



"كل اللى اكلمه يقعد يقولي حسبي الله"، بتلك الكلمات بدأ محمد شعبان، حديثه للدستور، موضحًا أنه كان يعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات المروجة للكركمين ، وكانت مهمته معرفة آراء وردود العملاء عن المنتج، والتي كانت غير مرضية، لعدم فاعليته، وقدرته علي علاج المريض.

وتابع: "الكوركومين ملهوش لازمه، كان معايا قائمة بأسماء العملاء اللى اشترت المنتج من بداية الاعلان عنه ، ومهمتي اعرف المنتج عمل اي معاهم وجاب نتيجة ولا، بس للأسف مفيش حد شكر فيه خالص، وكان هدفنا نشد العميل بأى طريقة"

باحث علم النباتات: الكركمين مكمل غذائي

وقال مصطفي محمد ، باحث في علم النباتات ، للدستور" إن الكركمين مادة فعالة توجد داخل مادة الكركم، وقد كثر طرق الترويجية عنه للأهمية القصوى لهذه المادة الفعالة، كونها بديل الأدوية الطبية، محذرًا من الانسياق وراء تلك الشائعة، فلابد من استشارة طبيب متخصص

وتابع: الكركمين من أبرز المكملات الغذائية يعالج بعض الأمراض مثل «انخفاض نسبة السكر، علاج التهاب المفاصل، بالإضافة إلى قدرته على منع بعض الإنزيمات والسيتوكينات التي تؤدي إلى الالتهاب، لكن يجب أخذ الحذر عند تناول هذه المادة بصورة مفرطة، لأنه قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الانسان.