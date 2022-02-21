النمسا: 44 وفاة و48 ألفًا و357 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت النمسا 48 ألفًا و357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت النمسا 44 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و473 ألفًا و99 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفًا و581 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 17 مليونًا و966 ألفًا و314 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويذكر أن الحكومة النمساوية قررت الأربعاء الماضي، رفع كل قيود كورونا في البلاد، اعتبارًا من 5 مارس المقبل.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية، في تصريحات له، إنه سيتم إنهاء العمل بحظر التجول مع بقاء ارتداء الكمامات الطبية فى بعض المناطق وتحديدًا فى محال بيع المواد الغذائية وفى دور رعاية كبار السن والمستشفيات.

ومن جهته، قال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة، إنه تم التشاور مع حكام الولايات الفيدرالية وخبراء الصحة، وتم التوافق على فتح البلاد بشكل كامل بسبب استقرار مستوى الإصابات فى المستشفيات وتراجع الضغوط على القطاع الطبي بشكل عام، معتبرًا أن الموجة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل.

وعلي صعيد آخر، أرسلت النمسا فريق أزمة إلى أوكرانيا، يضم عددًا من الخبراء والمتخصصين من فرقة القوات الخاصة "كوبرا" للمساعدة فى مواجهة الوضع المتصاعد في شرق أوكرانيا.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، فإن الفريق يضم أيضًا خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع، ومهمته الرئيسية تتمثل في دعم موظفي السفارة النمساوية في كييف فى التعامل مع الأزمة.

ولفت إلى أن تركيز الفريق ينصب على الخدمات اللوجستية وتأمين قنوات الاتصال وتحسين صورة الوضع، فضلًا عن مساعدة النمساويين في الخارج والمسافرين النمساويين عند مغادرة أوكرانيا.