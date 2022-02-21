الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

34 وفاة و26 ألفًا و642 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدنمارك

كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك

سجلت الدنمارك 26 ألفا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.
ترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و621 ألفًا و660 إصابة، والوفيات إلى 4348 حالة.
وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكانت أعلنت الدنمارك، أنها تدرس وقف برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لتكون أول دولة تقوم بذلك. 

وأشارت هيئة الصحة في الدنمارك، إلى أنها تدرس وقف برنامج التطعيم لأن المجتمع حقق مناعة جيدة، كما سيتم وقف تطعيم الأطفال وإعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن.

وقالت السلطات الصحية في الدنمارك إنها تفكر في إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في الربيع ولا ترى أي سبب الآن لإعطاء جرعة معززة للأطفال أو جرعة رابعة لأي مقيم آخر.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان إن "موجة العدوى الثالثة في الدولة الأوروبية تتضاءل بسبب الحصانة السكانية الكبيرة"، مشيرة إلى أن "التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكننا التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بعدوى خطيرة".

والشهر الماضي قالت الحكومة الدنماركية إنها ستقدم جرعة رابعة من اللقاح لكبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر؛ لأن حالة الوباء قد ساءت بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون". لكن تقييمًا لهيئة الصحة خلص إلى أن ثلاث جرعات وفرت حماية جيدة للمقيمين في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 85 عامًا، وقررت الوكالة أنه ليس من الضروري تزويدهم بجرعات إضافية في الوقت الحالي.

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