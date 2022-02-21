الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: تعيين 742 شابا.. وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بتعيين  742 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شاباً "قادر باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالي 476 ألفاً و551 جنيه  لـ5178 عاملاً من المسجلين، منها 395 ألفاً و560 جنيهاً  لـ4621  عاملاً كرعاية إجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، من حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 32 محضراً  عمالياً، من خلال مفتشي العمل، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية،  تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قادر باختلاف القطاع الخاص كعب العمل فرصة عمل التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية

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