67 وفاة و9 آلاف و596 إصابة جديدة بـ«كورونا» في اليونان

سجلت اليونان 9 آلاف و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 67 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و298 ألفا و926 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا و327 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 19 مليونا و780 ألفا و620 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي سياق آخر، بحث رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، جوانب العلاقات اليونانية الأمريكية خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الليلة الماضية.

وقالت مصادر بالحكومة اليونانية، إن «ميتسوتاكيس» أطلع «هاريس» على عزمه طرح البروتوكول الخاص باتفاقية التعاون الدفاعي المشترك أمام البرلمان اليوناني للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل وقَّع عليه وزير الخارجية اليوناني «نيكوس ديندياس»، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، في أكتوبر الماضي في واشنطن، بحسب وكالة أنباء أثينا - مقدونيا اليونانية.

وأضافت المصادر أن «ميتسوتاكيس» و«هاريس» بحثا أيضًا إمكانات تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما، على النحو المنصوص عليه في التعديل الأخير لاتفاقية التعاون الدفاعي المشترك.

وأطلع «ميتسوتاكيس»، نائبة الرئيس الأمريكي، على آخر التطورات في شرق البحر المتوسط، كما تمت الإشارة إلى جميع التطورات المتعلقة بالمواجهة العسكرية في أوكرانيا.