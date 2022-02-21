الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

67 وفاة و9 آلاف و596 إصابة جديدة بـ«كورونا» في اليونان

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

سجلت اليونان 9 آلاف و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 67 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و298 ألفا و926 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا و327 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 19 مليونا و780 ألفا و620 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي سياق آخر، بحث رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، جوانب العلاقات اليونانية الأمريكية خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الليلة الماضية.

وقالت مصادر بالحكومة اليونانية، إن «ميتسوتاكيس» أطلع «هاريس» على عزمه طرح البروتوكول الخاص باتفاقية التعاون الدفاعي المشترك أمام البرلمان اليوناني للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل وقَّع عليه وزير الخارجية اليوناني «نيكوس ديندياس»، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، في أكتوبر الماضي في واشنطن، بحسب وكالة أنباء أثينا - مقدونيا اليونانية.

وأضافت المصادر أن «ميتسوتاكيس» و«هاريس» بحثا أيضًا إمكانات تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما، على النحو المنصوص عليه في التعديل الأخير لاتفاقية التعاون الدفاعي المشترك.

وأطلع «ميتسوتاكيس»، نائبة الرئيس الأمريكي، على آخر التطورات في شرق البحر المتوسط، كما تمت الإشارة إلى جميع التطورات المتعلقة بالمواجهة العسكرية في أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

بسبب ابتزازه لها.. اعترافات ربة منزل قتلت صديقها في بني سويف

إصابة 3 ضباط في تحطم مروحية تابعة للشرطة بالفلبين

«الصحة» تُطلق 44 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أسبوع

141 وفاة و42 ألفًا و202 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس