الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيانها، إن طقس اليوم الإثنين مستقر الى حد ما مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع تقلبات جوية خفيفة وسقوط أمطار عشوائية خفيفة على بعض الأماكن بكميات اعتيادية على مدار اليوم.
ولفتت إلى أنه بداية من يوم الأربعاء، ستتعرض مصر لمنخفض جوي جديد يستمر حتى الجمعة، يزيد فيه نشاط الرياح بشكل قوي، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء الباردة الشديدة في الليل والصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

الإثنين 21 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

الثلاثاء 22 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

الأربعاء 23 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

مصر ارصاد الحرارة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية طقس اليوم

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