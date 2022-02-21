الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر مع تضاؤل الإقبال بفعل قمة بشأن أوكرانيا

الذهب
الذهب

تراجع الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعًا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو .

 وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1894.20 دولار. قال البيت الأبيض أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.أكس "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأمريكي يقول مرارًا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة.

وتراجعت معنويات الأسواق تجاه الأصول عالية المخاطرة، بعد تبادل القوات الأوكرانية الاتهامات مع من وصفتهم بالانفصاليين المواليين لروسيا حول إطلاق كل منهما النار على خط وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وطردت روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارتل جورمان فيما شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استعداداهم لفرض عقوبات وخيمة على روسيا في حال غزو أوكرانيا.
"من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب".
يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1069.87 دولار.
وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2308.23 دولار.

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