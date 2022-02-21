ألمانيا تترقب وصول أولى شحنات لقاح «نوفافاكس»

تصل إلى ألمانيا هذا الأسبوع، بحسب ما هو متوقع، أولى شحنات اللقاح الذي طورته شركة نوفافاكس الأمريكية، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الصحة في برلين.

وقال المتحدث أمس الأحد: "نتوقع وصول أول دفعة (نوفافاكس) اعتبارا من يوم الاثنين"، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن من المقرر وصول 1.4 مليون جرعة من اللقاح.

ويعد لقاح نوفافاكس تطورا مهما في مكافحة فيروس كورونا، وعلى عكس لقاحي فايزر-بيونتك وموديرنا، لم يتم إنتاج نوفافاكس بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. ولكن بدلا من ذلك، يعتمد اللقاح على النموذج التقليدي للقاحات، بجزيئاته الشبيهة بالفيروس التي تحتوي على بروتين شائك من فيروس كورونا ومعزز للتأثير.

وسيجري توزيع لقاح نوفافاكس على الولايات الألمانية المختلفة، لتقرر كل منها موعد تقديمه للسكان. وأعلنت بعض الولايات بالفعل أنها ستبدأ التطعيم بالعقار الجديد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

و أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و636993 بعد تسجيل 73867 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121297 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.

وكانت رفعت الحكومة الألمانية، نحو 20 دولة من قائمة المناطق عالية الخطورة لعدوى فيروس كورونا.

وجاء من بين هذه الدول إسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وتونس والمغرب والهند، ولم تدرج الحكومة الألمانية دولا جديدة على القائمة.

يذكر أن ألمانيا تلزم القادمين من منطقة عالية الخطورة لكورونا من غير الملقحين، أو المتعافين بالدخول في حجر لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهاء مدة الحجر بعد خمسة أيام على أقل تقدير في حال حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.

وتنتهي مدة العزل تلقائيا بعد خمسة أيام بالنسبة للأطفال الذين لم يتموا عامهم السادس بعد.